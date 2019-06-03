Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.

«Что касается Филарета, то его восстановили к епископскому достоинству как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Киевский патриархат не существует и никогда не существовал», — сказал Томиленко.

Как отмечается на сайте Национального союза журналистов Украины, Варфоломей заявил, что решение об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) не было связано с политикой.

«Недавнее предоставление [автокефалии] Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости», — отметил патриарх.