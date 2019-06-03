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Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Об этом он сказал на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, сообщает ТСН.

«Что касается Филарета, то его восстановили к епископскому достоинству как бывшего митрополита Киевского. Так называемый Киевский патриархат не существует и никогда не существовал», — сказал Томиленко.

Как отмечается на сайте Национального союза журналистов Украины, Варфоломей заявил, что решение об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) не было связано с политикой.

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Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для украинской церкви

«Недавнее предоставление [автокефалии] Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости», — отметил патриарх.

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Автокефальная ПЦУ образовалась 15 декабря из слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский подписал томос (указ) о предоставлении автокефалии ПЦУ 5 января. Главой новосозданной ПЦУ стал митрополит Епифаний, томос он получил 6 января. В Русской патриархальной церкви автокефалию для ПЦУ не признают и считают «легитимизацией раскола».

Филарет до создания ПЦУ возглавлял Украинскую православную церковь Киевского патриархата. Он долгие годы был главным идеологом создания независимой церкви на Украине. Филарет не стал предстоятелем новой церкви, что было одним из условий Константинополя, вместо этого он получил пожизненный титул почетного патриарха ПЦУ. Данные условия Филарет неоднократно критиковал.

Теги: Украина, церковь, патриарх
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