ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,97 +0,26 EUR Бирж. 72,32 +0,08 Brent 68,45 -2,06% USD Нал. 65,79 64,24 EUR Нал. 73,41 71,84 USD ЦБ 64,91 +0,37 EUR ЦБ 72,41 +0,24 EUR/USD 1,1133 -0,0029 BTC/USD Бирж. 8 687,00 +5,40 IMOEX 2 641,15 +1,20% RTSI 1 275,92 +0,38% DJIA 25 126,41 -0,87% Nasdaq 7 547,31 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Frontier $3 (+72,41%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+49,77%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Frontier $3 (+72,41%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
РусГидро ₽0,97 (+79,7%) прогноз Атон к 19.04.20 Купить
YY $100 (+49,77%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
ТГК-1 ₽0,013 (+39,78%) прогноз Финам к 27.05.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 64,91 (+0,37) Quote, 29 мая, 12:45
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 72,41 (+0,24) Quote, 29 мая, 12:45
Тренер «Арсенала» назвал причины поражения в финале Лиги Европы Спорт, 03:41 ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП Политика, 03:15 Путин подписал закон о доступе родственников пациентов в реанимацию Общество, 02:37 Путин ограничил иностранцев в праве служить по контракту в армии России Политика, 02:23 В ОДВЗЯИ опровергли заявление Пентагона о ядерных испытаниях в России Политика, 02:18 Почему деловой женщине важно хорошо выглядеть и как этого добиться Совместный проект РБК PINK, 01:30 Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года Экономика, 01:24 Кнессет впервые в истории Израиля утвердил повторные парламентские выборы Политика, 01:13 Прогулочный катер с десятками туристов на борту затонул в Будапеште Общество, 01:01 Как прошел финал Лиги Европы в Баку. Фоторепортаж Спорт, 00:47  Путин назначил представителя при решении в парламенте вопроса о ДРСМД Политика, 00:34 Налоговая служба пояснила порядок отказа от статуса самозанятого Экономика, 00:24 США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах Политика, 00:20 Личный опыт: как оборудовать автомобиль для выездного бизнеса и торговли РБК и ГАЗ, 29 мая, 23:58
Раскол церкви ,  
0 
ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП

Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года. Документ опубликован на сайте ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются недействительными и не подлежат исполнению в Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении.

В указе отмечается, что выпущенные УПЦ КП документы «вносят смуту» среди служителей ПЦУ в Киеве. Епифаний также постановил временно принять религиозную общину храма Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве в подчинение Митрополита Киевского и всея Украины. Она останется в таком статусе до полного исполнения решения священного синода, на котором было принято решение об основании новой украинской церкви.

Политика
Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата

В середине мая бывший патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что не считает Киевский патриархат распущенным. Затем он объявил, что в ПЦУ произошел раскол. Он отметил, что это произошло из-за несоблюдения главой ПЦУ митрополитом Епифанием договоренностей, которые были достигнуты при создании новой церкви.

Константинопольский патриархат постановил, что ПЦУ получит автокефалию только в статусе митрополии, а не патриархата. В связи с этим Филарет отказался от планов возглавлять новую церковь, но при условии, что будет фактически ею руководить.

В ПЦУ заявили что УПЦ КП прекратила существование в декабре 2018 года по собственной воле, а в 2019 году Минюст страны отменил приказы о регистрации ее уставов. В мае Филарет отказался подписать устав новой церкви.

Теги: Украинская православная церковь, Указ
Материалы по теме
Лидеры церкви Украины вступили в конфликт из-за Киевского патриархата
Политика
ПЦУ ответила на слова патриарха Филарета о расколе
Общество
Филарет отказался признать устав новой Православной церкви Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter