ПЦУ признала недействительными выданные в 2019 году документы УПЦ КП

Предстатель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний подписал указ, который признал недействительными все документы Киевского патриархата Украинской православной церкви (УПЦ КП), выданные после 30 января 2019 года. Документ опубликован на сайте ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются недействительными и не подлежат исполнению в Православной Церкви Украины», — говорится в сообщении.

В указе отмечается, что выпущенные УПЦ КП документы «вносят смуту» среди служителей ПЦУ в Киеве. Епифаний также постановил временно принять религиозную общину храма Покрова Пресвятой Богородицы в Киеве в подчинение Митрополита Киевского и всея Украины. Она останется в таком статусе до полного исполнения решения священного синода, на котором было принято решение об основании новой украинской церкви.

В середине мая бывший патриарх УПЦ КП Филарет заявил, что не считает Киевский патриархат распущенным. Затем он объявил, что в ПЦУ произошел раскол. Он отметил, что это произошло из-за несоблюдения главой ПЦУ митрополитом Епифанием договоренностей, которые были достигнуты при создании новой церкви.