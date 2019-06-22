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Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Трамп сообщил о возможных последствиях войны США и Ирана
«Я не ищу войны», — заверил американский лидер. Однако возможности возникновения такого конфликта он исключать не стал

В случае военного столкновения американских и иранских сил будет «разрушение», которого Иран прежде «никогда не видел». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News. Отрывки из этой беседы телеканал публикует на своем сайте.

«Я не ищу войны», — отметил, комментируя ситуацию, политик. Он также заявил, что приглашает иранское руководство сесть за стол переговоров.

При этом исключать возможности военного конфликта Трамп не стал. «Если это произойдет, это будет уничтожением, которого вы никогда не видели раньше», — заверил глава государства, обращаясь к Тегерану. «Но я это [разрушения] делать не собираюсь», — добавил Трамп. Иран в свою очередь, напомнил американский лидер, не может иметь ядерного оружия. «Вы хотите говорить — хорошо. В противном случае у вас будет плохая экономическая ситуация в ближайшие три года», — сказал президент США.

Материал дополняется.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дональд Трамп, Иран, Вашингтон
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