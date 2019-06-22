МИД Ирана пообещал противостоять угрозам США

Тегеран намерен противостоять любой угрозе нарушения территориальной целостности со стороны США. Об этом заявил представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает Tasnim News.

«Независимо от того, какие решения они (официальные лица США) принимают, мы не допустим нарушения границ Ирана. Иран будет твердо противостоять любой агрессии или угрозе со стороны Америки», — отметил он.

Напряженность между странами обострилась в четверг, 20 июня, когда иранская ракета сбила американский беспилотник Global Hawk.

По данным иранских военных, дрон был уничтожен после того, как вошел в воздушное пространство Ирана, в Вашингтоне это отрицают. В МИД Ирана назвали ложью слова о том, что он находился в нейтральном воздушном пространстве, и заявили, что обратятся в ООН.