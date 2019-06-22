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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Протесты в Грузии ,  
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Ассамблея православия сочла инцидент в Тбилиси провокацией националистов

Власти Грузии знали обо всех правилах проведения генассамблеи, в связи с чем им следует взять на себя ответственность за инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в ходе Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис.

Он отметил, что порядок проведения генеральной ассамблеи МАП известен всем, он прописан в документах. «Предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — сказал генеральный секретарь.

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Он напомнил, что в ходе сессии группа депутатов и протестующих радикальных граждан прервали заседание и потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула зал заседания. Он назвал вызывающим поведение оппозиционных политиков и считает, что оно было спланированным.

«Я как генеральный секретарь сказал им, что институционально это невозможно, генеральная ассамблея без председателя и аккредитованных членов российской делегации не может продолжить свою работу», — сказал Михаилидис.

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По его словам, после того, как работа грузинского парламента была прервана, участники ассамблеи переместились в здание гостиницы, чтобы завершить мероприятие в присутствии председателя МАП Сергея Гаврилова и членов российской делегации.

«Я считаю, что отношение к Межпарламентской ассамблее православия было особенно вызывающим, оно затронуло 25 парламентов, которые участвуют в МАП и его деятельности, и, конечно, эта ситуация стала проверкой и самой страны, парламента Грузии и самой страны», — отметил он.

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Он добавил, что в МАП оценивают происшедшее как провокацию группы националистов. По словам Михаилидиса, несмотря на случившееся, работа МАП будет продолжена. Следующее заседание генассамблеи МАП пройдет в Санкт-Петербурге, уточнил он.

Инцидент с участием Сергея Гаврилова произошел 20 июня. В частности, поводом для недовольства послужил тот факт, что российский парламентарий во время заседания сел в кресло грузинского спикера. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, потребовав, чтобы российская делегация покинула парламент. В результате к зданию парламента в Тбилиси вышли тысячи протестующих, в столкновениях с полицией пострадали 240 человек. Президент Грузии Саломе Зурабившили, комментируя случившееся, заявила, что протесты будут Москве только на пользу, и назвала Россию врагом и оккупантом.

На фоне протестов президент России Владимир Путин запретил авиаперелеты в страну до 8 июля 2019 года, а также поручил правительству «обеспечить возвращение» в Россию находящихся в Грузии россиян и их багажа.

Теги: Грузия, Тбилиси, акции протеста
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