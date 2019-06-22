Ассамблея православия сочла инцидент в Тбилиси провокацией националистов

Власти Грузии знали обо всех правилах проведения генассамблеи, в связи с чем им следует взять на себя ответственность за инцидент с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова в ходе Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Об этом сообщил «РИА Новости» генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис.

Он отметил, что порядок проведения генеральной ассамблеи МАП известен всем, он прописан в документах. «Предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — сказал генеральный секретарь.

Он напомнил, что в ходе сессии группа депутатов и протестующих радикальных граждан прервали заседание и потребовали, чтобы российская делегация немедленно покинула зал заседания. Он назвал вызывающим поведение оппозиционных политиков и считает, что оно было спланированным.

«Я как генеральный секретарь сказал им, что институционально это невозможно, генеральная ассамблея без председателя и аккредитованных членов российской делегации не может продолжить свою работу», — сказал Михаилидис.