Власти США запретили американским самолетам летать над водами Ирана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Оманским и Персидским заливами. Об этом сообщается в аккаунте управления в Twitter.

«Уведомление для летчиков (NOTAM) распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов», — говорится в сообщении.

Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.

В управлении отметили, что запрет связан с «усилившейся военной активностью и возросшей политической напряженностью», а именно со сбитым Ираном американским беспилотником. В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска, добавили в FAA.