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Allergan $153 (+16,75%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
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Власти США запретили американским самолетам летать над водами Ирана

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам летать в воздушном пространстве над контролируемыми Ираном Оманским и Персидским заливами. Об этом сообщается в аккаунте управления в Twitter.

«Уведомление для летчиков (NOTAM) распространяется на всех американских авиаперевозчиков и коммерческих операторов», — говорится в сообщении.

Полеты над этими водами запрещены до дальнейшего распоряжения. При этом пилоты могут отклониться от запрета в случае чрезвычайной ситуации.

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В управлении отметили, что запрет связан с «усилившейся военной активностью и возросшей политической напряженностью», а именно со сбитым Ираном американским беспилотником. В связи с этим коммерческие рейсы находятся в зоне риска, добавили в FAA.

Накануне корпус стражей Исламской революции заявил, что уничтожил американский разведывательным беспилотник Global Hawk, вторгшийся в воздушное пространство Ирана. Однако впоследствии в командовании вооруженных сил США отметили, что в тот день в иранском воздушном пространстве не было американских дронов.

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В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил ошибку, но затем усомнился в том, что это было сделано преднамеренно. При этом МИД Ирана сообщил, что в связи с инцидентом направил жалобу в ООН.

Теги: Иран, беспилотник
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