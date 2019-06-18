МВД пообещало «жесткие меры» к сотрудникам за провокации с наркотиками

Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств. Такое заявление сделал первый замглавы ведомства Александр Горовой, сообщает «РИА Новости».

«Сегодня действительно был повод по определенной ревизии 228-й статьи (УК РФ, незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотиков. — РБК) в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно. С одной стороны, [есть] те, кто говорят, что была провокация с доказательной частью. Мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — сказал Горовой.

С другой стороны, добавил он, при обсуждении изменений относительно наказания, предусмотренного этой статьей, необходимо учитывать мнение родителей, чьи дети пострадали от употребления наркотиков, «воровали и уносили из семьи где-то и последнее».

При этом он подчеркнул, что МВД не является законодательным органом. «Мы не являемся субъектом законодательной инициативы, мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью», — напомнил Горовой.

Одним из резонансных дел, связанных с ст. 228 УК РФ, стало дело специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. 6 июня Голунова задержали с наркотиками, как утверждала полиция, однако впоследствии его уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия». Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.