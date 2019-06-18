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Преследование Ивана Голунова ,  
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Глава Мосгорсуда объяснила решение судьи по делу Голунова

Оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова, нет. Об этом заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова, сообщает корреспондент РБК.

«За что? Когда он вынес это решение, все в том зале кричали и говорили: «Слава российскому суду, который справедливо вынес решение». Вы же все сами кричали: «Слава богу, что существует суд, который вынес разумное справедливое решение» [домашний арест вместо содержания под стражей]», — сказала Егорова.

На уточняющий вопрос, почему судья не прекратил уголовное дело, глава Мосгорсуда ответила: «У нас еще нет уголовного дела, по которому признали, что это (наркотики. — РБК) было подброшено. Это должен состояться приговор. Судья имел документы и принимал решение, а за принятое решение нельзя привлекать к дисциплинарной ответственности», — указала Егорова.

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Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Полицейские заявили, что обнаружили у него в рюкзаке свертки с наркотиками, а при обыске у него дома нашли еще несколько пакетиков. Голунов заявлял, что не употребляет наркотики и их ему подбросили. Он связывал уголовное преследование со своей профессиональной деятельностью.

Спецкора «Медузы» поместили под домашний арест 8 июня. В его поддержку выступили журналисты и многие известные люди, прошли многочисленные пикеты. 12 июня в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку журналиста.

11 июня с Голунова сняли обвинения и отпустили из-под домашнего ареста в связи с недоказанностью причастности к преступлению. Позднее президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД по ходатайству главы ведомства Владимира Колокольцева в связи с делом Голунова.

Теги: Иван Голунов, Мосгорсуд, Ольга Егорова
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