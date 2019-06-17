В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.

Там добавили, что ситуация с кадрами в этом подразделении стабильна и с 11 июня до сегодняшнего дня рапорт на увольнение подали лишь два сотрудника этого УВД.

Lenta.ru со ссылкой на источник в полиции писала 17 июня о том, что рапорты на увольнение в УВД по Западному округу подали более 30 сотрудников за последние несколько дней. Источник, однако, не связывал напрямую массовые увольнения с делом Голунова, а объяснял, что сотрудники решили подать рапорты в связи с выслугой лет.