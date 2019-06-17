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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы, не соответствует действительности», — сказали в МВД.

Там добавили, что ситуация с кадрами в этом подразделении стабильна и с 11 июня до сегодняшнего дня рапорт на увольнение подали лишь два сотрудника этого УВД.

Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Lenta.ru со ссылкой на источник в полиции писала 17 июня о том, что рапорты на увольнение в УВД по Западному округу подали более 30 сотрудников за последние несколько дней. Источник, однако, не связывал напрямую массовые увольнения с делом Голунова, а объяснял, что сотрудники решили подать рапорты в связи с выслугой лет.

Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД по ходатайству главы ведомства Владимира Колокольцева 13 июня после прекращения преследования Голунова. Он уволил главу управления по контролю за оборотом наркотиков московского главка МВД генерал-майора Юрия Девяткина и руководителя управления внутренних дел по Западному административному округу столицы генерал-майора Андрея Пучкова.

Общество
Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

Журналиста задержали в Москве 6 июня. Полицейские заявили, что обнаружили у него в рюкзаке сверток с метилэфедроном, а при обыске у него дома нашли еще несколько пакетов с кокаином и весы. Голунов говорил, что не употребляет наркотики и их ему подбросили.

Общество
Адвокат сообщил о предоставлении защиты журналисту Голунову как свидетелю

Корреспондента поместили под домашний арест 8 июня. В его поддержку выступили многие журналисты и известные люди, прошли также многочисленные пикеты. С Голунова сняли обвинения и отпустили его из-под домашнего ареста 11 июня в связи с недоказанностью вины.

Общество
Слухи об уходе на пенсию снятого из-за дела Голунова генерала опровергли

Полицейских, которые задерживали Голунова, отстранили от работы. Журналиста 16 июня допросили как свидетеля по делу, его адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что ему предоставили защиту.



 


 

Теги: новости РБК, ГУ МВД, массовые увольнения, Иван Голунов
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