«Медуза» сообщила о допросе сотрудников издания по делу Голунова

Сотрудников интернет-издания «Медуза», проживающих и работающих в Москве, начали вызывать на допросы в полицию по делу об обороте наркотиков, по которому был обвиняемым, а теперь проходит в качестве свидетеля специальный корреспондент издания Иван Голунов. Об этом сообщается на сайте «Медузы».

«Интересы сотрудников «Медузы» представляют адвокаты «Правозащиты Открытки», — говорится в материале. Других подробностей издание не приводит.

Иван Голунов был задержан 6 июня. В полиции сообщили, что при досмотре у журналиста были найдены свертки с запрещенными веществами. Сообщалось также о найденных в его квартире наркотических веществах и весах. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. При этом сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а также сообщил об угрозах, которые поступали в его адрес и связаны с его профессиональной деятельностью.