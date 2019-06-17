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BRENT $70 (+13,51%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.09.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Преследование Ивана Голунова ,  
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«Медуза» сообщила о допросе сотрудников издания по делу Голунова

Сотрудников интернет-издания «Медуза», проживающих и работающих в Москве, начали вызывать на допросы в полицию по делу об обороте наркотиков, по которому был обвиняемым, а теперь проходит в качестве свидетеля специальный корреспондент издания Иван Голунов. Об этом сообщается на сайте «Медузы».

«Интересы сотрудников «Медузы» представляют адвокаты «Правозащиты Открытки», — говорится в материале. Других подробностей издание не приводит.

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Журналиста Голунова допросили в качестве свидетеля по его делу

Иван Голунов был задержан 6 июня. В полиции сообщили, что при досмотре у журналиста были найдены свертки с запрещенными веществами. Сообщалось также о найденных в его квартире наркотических веществах и весах. 8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест. При этом сам Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а также сообщил об угрозах, которые поступали в его адрес и связаны с его профессиональной деятельностью.

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Голунов пожаловался на панические атаки после уголовного дела

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования против Голунова с вязи с недоказанностью его вины. С него сняли электронный браслет и отпустили. Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД по ходатайству Колокольцева.

Теги: Иван Голунов, допросы, журналисты
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