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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам. Об этом сообщает Polskieradio24.

«Часть этой нефти была переработана, но нам пришлось ее смешивать, использовать стратегические запасы. Таким образом, мы понесли некоторые расходы, также связанные с функционированием нефтеперерабатывающего завода», — сказал он.

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Обайтек добавил, что в настоящее время компания оценивает убытки, и после этого она обратится с претензиями.

В середине апреля Белоруссия заявила, что по нефтепроводу «Дружба» из России поступает нефть с повышенным содержанием хлорорганики. В связи с этим Польша, Украина, Германия, Венгрия и Словения приостановили закупки российского сырья. Прокачка чистой нефти возобновилась в мае. В Польшу чистая нефть стала поступать в начале июня.

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Российские следователи возбудили уголовное дело. В середине мая суд заочно арестовал основателя компании «Петронефть» Романа Трушева и бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко. Их объявили в розыск. Также были арестованы другие фигуранты дела: замгендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин и гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай.

В середине июня четырех фигурантов дела — сотрудников «Транснефти» — отправили под домашний арест.

Теги: Польша, компенсации, «Дружба»
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