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«Грязная» нефть в «Дружбе» ,  
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Чистая российская нефть начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Российская кондиционная нефть по «Дружбе» начала транзитом через Белоруссию поступать в Польшу, говорится в поступившем в РБК сообщении «Транснефти» — оператора трубопровода.

В компании уточнили, что прием нефти открыт на пункте «Адамова Застава» в Польше.

Прокачка чистой нефти по «Дружбе» возобновилась в мае — из-за загрязнения транзит топлива помимо Польши был временно приостановлен в страны ЕС и на Украину. Глава «Транснефти» Николай Токарев в начале июня отмечал, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена в течение 6–8 месяцев.

При этом замминистра энергетики Павел Сорокин заявлял, что все стороны переговоров по ситуации с грязной нефтью — и грузоотправители, и получатели — достигли договоренностей о размере компенсаций.

Теги: «Дружба», Польша, «Транснефть»
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