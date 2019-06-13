«Оборотни на трубе»: что известно о новых фигурантах дела о грязной нефти

После новых задержаний число фигурантов дела о грязной нефти увеличилось до 10 человек, но ранее среди них не было сотрудников «Транснефти»: месяц назад Следственный комитет заявил, что в деле шесть подозреваемых, двое из которых затем были объявлены в международный розыск — экс-владелец компании «СамараТрансНефть-терминал» Роман Трушев и бывший гендиректор этой компании Роман Ружечко. По версии следствия, через узел учета нефти Самара — Унеча, который ранее принадлежал СТНТ, загрязненное сырье попало в систему «Транснефти». Гендиректор самарской компании «Нефтеперевалка» (в 2018 году выкупила этот узел учета) Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, а также гендиректор «Петронефть Актива» (ранее принадлежала Трушеву) Владимир Жоголев и заместитель директора «Магистрали» Сергей Баландин находятся в СИЗО. Через неделю после ареста, 15 мая, Баландин признал вину, написав заявление о явке с повинной, но это не помогло его адвокатам добиться освобождения менеджера.



По «Дружбе» российская нефть поставляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а также транспортируется через Белоруссию, Польшу и Украину в Европу. 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей в его участок трубопровода. Оказалось, что в трубе был в десятки раз превышен показатель содержания органических хлоридов. По версии Следственного комитета, грязная нефть была загружена в нефтепровод через узел учета Самара — Унеча для сокрытия хищений. По разным оценкам, загрязненными оказались 3–5 млн т нефти.

Чистая нефть вновь стала поступать по «Дружбе» 2 мая.

Кто должен контролировать качество нефти

Качество нефти при ее сливе через терминал «Самара Унеча» «Нефтеперевалки» в пункт сдачи и приема «Лопатино» «Транснефти» в Самарской области и затем в экспортный трубопровод «Дружба» должна была контролировать сама «Транснефть» путем проведения соответствующих химических проб. Об этом РБК заявил управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, адвокат одного из фигурантов дела о загрязнении нефти Романа Трушева (экс-владельца этого нефтяного терминала), ссылаясь на соответствующий договор с одной из структур «Транснефти».

У «Нефтеперевалки» не было своей лаборатории и технической возможности оценить степень загрязнения сдаваемой в трубопровод нефти, утверждает Егоров. Поэтому, по его словам, Трушева нельзя считать виновным в умышленном загрязнении нефти. Для контроля качества продукции, сдаваемой в трубопровод, у «Нефтеперевалки» был заключен договор оказания услуг с «Транснефть-Дружбой» от 17 августа 2018 года (копия есть у РБК). Стоимость таких услуг составляла более 920 тыс. руб. в месяц.

Наличие договора подтверждает и представитель «Транснефти» Игорь Демин. Но анализы на содержание хлорорганических соединений в нефти ранее производились один раз в десять дней, что обусловлено нормативным регулированием как в России, так и за рубежом, указывает Демин. «Попадание некондиционной нефти в систему магистральных нефтепроводов произошло в этот интервал. После инцидента анализы проб на хлорорганику проводятся ежедневно», — добавил он.

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что именно «Транснефть» выплатит компенсации покупателям российской нефти из-за этого инцидента, но они должны доказать реальные убытки. Минэнерго оценило возможный ущерб в $100 млн.

«Транснефть» рассчитывает на досудебное урегулирование последствий инцидента на трубопроводе «Дружба» в рамках заключенных договоров на транспортировку нефти, говорится в презентации по итогам финансовых результатов за первый квартал 2019 года, опубликованной 11 июня. Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев говорил, что трубопроводная система «Дружбы» будет полностью очищена от загрязненной хлором нефти в срок от шести до восьми месяцев. Кроме того, в правительство направлены предложения вице-премьера Козака о переходе на ежедневный режим контроля качества нефти.

Как избежать повторение аварии (версия «Транснефти»)

Управление пунктами приема нефти необходимо передать компании «Транснефть», заявил Токарев в интервью РБК 6 июня. Это, по его словам, необходимо сделать, чтобы предотвратить случаи поступления некачественной нефти в магистральные трубопроводы, оператором которых выступает компания.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

В России работают 303 узла учета нефти и нефтепродуктов, 237 из которых используются для приема именно нефти для последующей ее транспортировки по нефтепроводам, причем 152 узла учета принадлежат сторонним организациям, а лишь 85 — собственность «Транснефти». «На наших узлах учета мы оперативно к уже существующему постоянному контролю качества по десяти параметрам — проверка на содержание в нефти влаги, серы, парафинов, меркаптанов и т.д. — организовали входящий контроль сдаваемой нефти на хлорорганические соединения», — сказал РБК Демин. Именно превышение хлорорганических соединений в нефти стало причиной загрязнения «Дружбы».

Демин отметил, что в рамках мер по усилению контроля качества нефти компания выдала новые требования по химическому контролю узлам приема нефти (терминалам), не принадлежащим монополии. И часть владельцев таких узлов уже сообщили, что не в состоянии организовать в короткие сроки постоянный контроль на содержание хлорорганических соединений. «Речь идет не только о мелких собственниках, а об очень крупных нефтяных компаниях, которым принадлежат приемно-сдаточные пункты», — отметил представитель «Траснефти».

Именно поэтому как одна из мер, которая могла бы гарантировать контроль качества нефти по всей системе, обсуждается передача «Транснефти» операционного контроля над такими приемно-сдаточными пунктами нефти. «Если они попадут под операционный контроль «Транснефти», то внезапные проверки качества выполняемых работ сразу станут возможны», — пояснил Демин. Сейчас сотрудники монополии зачастую не могут даже войти на территорию частных терминалов и посмотреть, что там происходит.

Сейчас правительство вместе с участниками рынка готовит очередной закон «О нефти». «Там необходимо прописать вопросы ответственности за качество сдаваемого продукта», — отметил Демин.

Старший аналитик Raiffaisenbank Андрей Полищук считает, что передача «Транснефти» пунктов сдачи нефти, принадлежащих частным инвесторам, повысит расходы компании на содержание этих объектов и на персонал. Целесообразность такой меры можно будет обсуждать только после результатов следствия, которые покажут, по какой причине и чьей вине грязная нефть попала в «Дружбу», заключил эксперт.