Обвиняемый в сливе грязной нефти рассказал о контракте на ее проверку

Роман Трушев 15 мая арестован заочно по решению Самарского районного суда, он находится за границей и объявлен в международный розыск. Он один из фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба» некачественной нефтью с повышенным содержанием дихлорэтана. Трушева подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность), ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем) и ст. 158 УК РФ (кража).
Представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил РБК, что у «Нефтеперевалки» есть договор с «Транснефть-Дружбой». «Нефтеперевалка» имеет возможность заключить договор на выполнение химических анализов проб нефти с любой испытательной лабораторией, имеющей соответствующую аккредитацию, добавил он.
Но, по словам Демина, в соответствии с договором «Нефтеперевалки» и «Транснефть-Дружбы» анализы на содержание хлорорганических соединений в нефти производятся один раз в десять дней, что обусловлено нормативным регулированием как в России, так и за рубежом. «Попадание некондиционной нефти в систему магистральных нефтепроводов произошло в этот интервал. После инцидента анализы проб на хлорорганику проводятся ежедневно», — заметил представитель «Транснефти».
Ответственность обеих сторон
«Транснефть» несет ответственность за контроль качества нефти, поставляемой в «Дружбу», утверждает Егоров: в случае выявления некачественной нефти она вправе не принимать ее к прокачке. Но в регламенте, который прилагается к договору «Транснефть-Дружбы» и «Нефтеперевалки» (у РБК есть копия), указано, что обе стороны «несут ответственность за соответствие качественных характеристик [нефти] требованиям ГОСТ».
В паспортах качества нефти с терминала «Нефтеперевалки» с 8 по 19 апреля (есть в распоряжении РБК) указано, что нефть проверялась дважды в день, лаборатория «Транснефть-Дружбы» проводила анализ по 15 параметрам, включая долю хлоридов (трубопровод «Дружба» оказался загрязнен именно хлоридами).
Демин подчеркнул, что все имеющиеся в распоряжении группы «Транснефть» документы и материалы, касающиеся взаимоотношений с «Нефтеперевалкой», переданы в следственные органы, которые по окончании расследования дадут «исчерпывающую правовую оценку» обстоятельствам произошедшего.
Как грязная нефть попала в «Дружбу»
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. 19 апреля «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей в его участок «Дружбы». В нефти в десятки раз был превышен показатель содержания органических хлоридов. Белорусские нефтеперерабатывающие заводы снизили мощности. Нефть, соответствующая стандартам, вновь стала поступать по «Дружбе» 2 мая. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара — Унеча. В Следственном комитете сообщили, что грязная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений, и возбудили уголовное дело против шести человек, включая Трушева.
По мнению Егорова, тот факт, что качество нефти должна была проверять лаборатория «Транснефти», означает, что Трушев не мог умышленно загрязнить нефть и испортить трубопровод, поскольку у него не было возможности проверить ее качество. 11 июня стало известно, что в числе подозреваемых в деле загрязнения нефти в «Дружбе» — еще четверо сотрудников «Транснефть-Дружбы». Это Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев. Двое из них, Никишов и Якушев, подписывали лист согласования регламента с «Нефтеперевалкой» (копия есть у РБК).