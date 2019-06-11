Обвиняемый в сливе грязной нефти рассказал о контракте на ее проверку

«Транснефть» должна была проверять качество нефти с терминала, загрязнившего, по версии следствия, трубопровод «Дружба». Но регулярность проверок не была прописана в договоре с его владельцем

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Кто отвечает за проверку нефти

Качество нефти при ее сливе из пункта сдачи и приема «Лопатино» в Самарской области, принадлежащего компании «Нефтеперевалка», в экспортный трубопровод «Дружба» должна была контролировать «Транснефть». Об этом РБК, ссылаясь на соответствующий договор с одной из структур «Транснефти», заявил управляющий партнер адвокатского бюро ЕМПП Сергей Егоров, защитник одного из фигурантов дела о загрязнении нефти, экс-владельца этого нефтяного терминала Романа Трушева.

У «Нефтеперевалки» не было своей лаборатории и технической возможности оценить степень загрязнения сдаваемой в трубопровод нефти, утверждает Егоров. Соответственно, для контроля качества продукции, сдаваемой в трубопровод, у «Нефтеперевалки» был заключен договор оказания услуг с «Транснефть-Дружбой» («дочкой» «Транснефти») от 17 августа 2018 года. Его подписали гендиректор «Нефтепервалки» Светлана Балабай (также является обвиняемой по делу о загрязнении трубопровода, как и Трушев) и гендиректор «Транснефть-Дружбы» Олег Богомолов. Егоров предоставил РБК копию этого договора.

Согласно условиям договора «Транснефть-Дружба» должна была проводить для «Нефтеперевалки» химические анализы проб с оформлением паспортов качества и проведением исследований нефти в соответствии с регламентом, подписанным представителями компаний. Егоров утверждает, что существовала договоренность о том, что лаборатория «Транснефть-Дружбы» должна была проверять сырье ежедневно, но в договоре не была прописана регулярность таких проверок.