Новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправили под домашний арест

Новых фигурантов дела о загрязнении «Дружбы» отправили под домашний арест

Самарский районный суд оправил под домашний арест четырех новых фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба». Об этом РБК сообщил представитель суда.

Речь идет о Владимире Матюхине, Дмитрии Никишове, Романе Гладкове и Романе Якушеве. Они будут находиться под домашним арестом до 30 июня. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ.

В середине мая суд заочно арестовал на два месяца фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» — основателя компании «Петронефть» Романа Трушева и бывшего генерального директора «Самаратранснефть-терминал» Романа Ружечко, находящихся в международном розыске. Их подозревают в совершении преступления по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность).

Также были арестованы другие фигуранты дела: замгендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин и гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай. Баландин написал заявление о явке с повинной.