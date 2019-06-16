Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре. Об этом ТАСС рассказал руководитель рабочей группы по организации опроса, председатель городской думы Игорь Володин.

По его словам, начало опроса намечено на третьи выходные сентября. Как предполагал 15 июня заместитель полномочного представителя президента в Уральском округе Виктор Дубенецкий, анкетирование горожан может начаться в августе.

Позже он сообщил агентству, что «ориентировочно» опрос проведут в сентябре. Чтобы анкетирование не совпало с днем единого голосования (8 сентября), его могут перенести на следующие после мероприятия выходные. По словам Володина, в городской думе получили заявление от местной епархии об отказе строить храм в сквере перед Драмтеатром в центре Екатеринбурга. Он отметил, что на заседании рабочей группы в четверг или пятницу (20–21 июня) эту площадку исключат из опроса.

Екатеринбургская епархия 16 июня заявила, что не будет строить храм на месте сквера перед Драмтеатром. Собор Святой великомученицы Екатерины, уточнили в епархии, будет построен «на достойном ее святости месте». Подробности там обещали сообщить позже.