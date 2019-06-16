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Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Опрос по строительству храма в Екатеринбурге перенесли на месяц

Опрос горожан, который определит место для строительства храма в Екатеринбурге, собираются провести в сентябре. Об этом ТАСС рассказал руководитель рабочей группы по организации опроса, председатель городской думы Игорь Володин.

По его словам, начало опроса намечено на третьи выходные сентября. Как предполагал 15 июня заместитель полномочного представителя президента в Уральском округе Виктор Дубенецкий, анкетирование горожан может начаться в августе.

Позже он сообщил агентству, что «ориентировочно» опрос проведут в сентябре. Чтобы анкетирование не совпало с днем единого голосования (8 сентября), его могут перенести на следующие после мероприятия выходные. По словам Володина, в городской думе получили заявление от местной епархии об отказе строить храм в сквере перед Драмтеатром в центре Екатеринбурга. Он отметил, что на заседании рабочей группы в четверг или пятницу (20–21 июня) эту площадку исключат из опроса.

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Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора около театра

Екатеринбургская епархия 16 июня заявила, что не будет строить храм на месте сквера перед Драмтеатром. Собор Святой великомученицы Екатерины, уточнили в епархии, будет построен «на достойном ее святости месте». Подробности там обещали сообщить позже.

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Избирком Екатеринбурга назвал стоимость опроса о строительстве храма

В середине мая в Екатеринбурге начались массовые акции протеста из-за попытки построить храм на месте сквера в центре Екатеринбурга. Митинги длились несколько дней, в результате полиция задержала более двадцати протестующих. Президент России Владимир Путин предложил провести опрос горожан и при строительстве храма ориентироваться на их мнение.

ВЦИОМ провел исследование, по результатам которого, 74% жителей назвали неудачным строительство храма на месте сквера, тогда как против его строительства в Екатеринбурге выступили 18% опрошенных.

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Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэрия города в начале июня предложила местным жителям несколько возможных площадок для строительства храма. Список возглавили пустырь на перекрестке улиц Белинского и Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, а также сквер возле Драматического театра.

Теги: Екатеринбург, Строительство, Храм
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