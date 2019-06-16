Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора около театра

Епархия Екатеринбурга отказалась от строительства собора около театра

Митрополит Екатеринбургский заявил о решении отказаться от строительства собора в центре города. Ранее попытки начать сооружение храма привели к массовым акциям протеста

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Екатеринбургская епархия решила не строить храм в сквере Екатеринбурга, из-за которого возникли протесты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале епархии.

Информация об отказе содержится в архипасторском послании митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла по случаю дня Святой единосущной и животворящей Троицы. Собор Святой великомученицы Екатерины будет построен «на достойном ее святости месте», уточняется в сообщении.

В епархии пообещали позже сообщить подробности.

В середине мая попытки начать строительство собора в сквере возле театра в центре Екатеринбурга привели к массовым акциям протеста и многочисленным задержаниям митингующих сотрудниками полиции. Сооружение строительной площадки было прекращено после того, как на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. Глава государства предложил местным властям провести опрос жителей.