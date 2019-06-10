Избирком Екатеринбурга назвал стоимость опроса о строительстве храма

Опрос жителей Екатеринбурга о будущем месте строительства храма Святой Екатерины обойдется в 13 млн руб. Об этом заявил глава избирательной комиссии города Илья Захаров, передает ТАСС.

Захаров отметил, что это пока предварительные оценки.

Ранее в администрации Екатеринбурга составили список из шести возможных площадок для строительства храма. Среди них пустырь на перекрестке улиц Белинского — Фурманова, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и напротив «Екатеринбург-Арены», на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом. В списке остается и сквер у Театра драмы, ставший поводом для протестов. Однако в число возможных мест постройки храма его включили с условием корректировки проекта.

Городские власти решили провести опрос жителей, после того как в ситуацию вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга вмешался президент Владимир Путин. После протестных акций в сквере у Драмтеатра он предложил узнать мнение горожан.