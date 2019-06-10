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Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Избирком Екатеринбурга назвал стоимость опроса о строительстве храма

Опрос жителей Екатеринбурга о будущем месте строительства храма Святой Екатерины обойдется в 13 млн руб. Об этом заявил глава избирательной комиссии города Илья Захаров, передает ТАСС.

Захаров отметил, что это пока предварительные оценки.

Ранее в администрации Екатеринбурга составили список из шести возможных площадок для строительства храма. Среди них пустырь на перекрестке улиц Белинского — Фурманова, на месте Приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и напротив «Екатеринбург-Арены», на месте снесенной телебашни и в акватории Исети за Макаровским мостом. В списке остается и сквер у Театра драмы, ставший поводом для протестов. Однако в число возможных мест постройки храма его включили с условием корректировки проекта.

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Городские власти решили провести опрос жителей, после того как в ситуацию вокруг строительства храма в центре Екатеринбурга вмешался президент Владимир Путин. После протестных акций в сквере у Драмтеатра он предложил узнать мнение горожан.

Администрация Екатеринбурга собирала предложения о месте для возведения храма с 20 по 30 мая. Всего была предложена 61 площадка, в электронную приемную поступило 11079 обращений.

Теги: Екатеринбург, строительство храмов, опрос
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