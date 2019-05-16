Путин предложил способ решения конфликта из-за храма в Екатеринбурге

По словам президента, нужно учитывать мнение местных жителей. Глава государства напомнил о простом способе — проведении опроса

Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент Владимир Путин прокомментировал конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге в ходе медиафорума ОНФ в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Безусловно, нужно мнение [людей] учесть, если речь идет о местных жителях, а не записных активистах из Москвы, которые приехали пошуметь. Храм должен объединять людей, не разъединять. Есть простой способ — провести опрос», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что в данной ситуации нужно учитывать и мнение меньшинства. «Вот мне сказали, что предполагается снос деревьев [на месте строительства храма]. Пусть инвесторы тогда обеспечат, чтобы в другом месте разбили сквер, чтобы мамочкам с колясками было где погулять. Надо не разъединять людей, а объединять, и этим должны заниматься городские власти», — заключил президент.

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