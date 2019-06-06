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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства храма

Администрация Екатеринбурга опубликовала перечень площадок, предложенных горожанами для строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как заявил мэр города Александр Высокинский, площадки распределены на три группы: самые популярные, которые предложили более 100 раз, средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50). «Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации», — отметил он.

В тройку лидеров вошли пустырь на перекрестке улицы Белинского-Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, а также сквер возле Драматического театра (в середине мая в Екатеринбурге прошли протесты против выбора этого места в качестве площадки для возведения храма).

В первую десятку самых популярных мест также вошли заброшенная больница на улице 8 марта, пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, Зеленая роща, улица Горького, 17, а также площадка на месте катка и парковки за башней «Исеть».

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Всего, отмечает мэрия, поступило более 11 тыс. предложенных вариантов площадок для строительства собора. После сбора заявок пройдут экспертное обсуждение, а затем общегородское рейтинговое голосование, на котором жители проголосуют за новое место.

Администрация города объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам возведения храма, после того как на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин. После массовых несанкционированных акций противников строительства на месте сквера у Драмтеатра он предложил местным властям провести опрос жителей.

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ВЦИОМ провел собственное исследование, согласно которому большинство екатеринбуржцев сочли сквер неудачным местом для строительства храма. Несмотря на это, Высокинский заявил, что не готов исключить его из перечня возможных площадок.

Теги: Екатеринбург, Храм, список
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