Мэрия Екатеринбурга опубликовала список площадок для строительства храма

Администрация Екатеринбурга опубликовала перечень площадок, предложенных горожанами для строительства храма Святой Екатерины. Об этом говорится в сообщении на сайте мэрии.

Как заявил мэр города Александр Высокинский, площадки распределены на три группы: самые популярные, которые предложили более 100 раз, средней популярности (более 50 обращений) и наименее популярные (менее 50). «Это не итоги какой-либо процедуры, связанной с определением конкретной площадки для строительства, а лишь итоги сбора информации», — отметил он.

В тройку лидеров вошли пустырь на перекрестке улицы Белинского-Фурманова, недострой гостиницы «Дели» на улице Куйбышева, а также сквер возле Драматического театра (в середине мая в Екатеринбурге прошли протесты против выбора этого места в качестве площадки для возведения храма).

В первую десятку самых популярных мест также вошли заброшенная больница на улице 8 марта, пустырь за Макаровским мостом, площадь Труда, площадь 1905 года, Зеленая роща, улица Горького, 17, а также площадка на месте катка и парковки за башней «Исеть».