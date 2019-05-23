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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины. Об этом он заявил на встрече со сторонниками строительства собора, передает Znak.com.

Высокинский пообещал сообщить об итогах встречи губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: «Мы это будем обсуждать».

Мэр заметил, что не готов вычеркнуть сквер из списка. «Итоговое решение принимает дума, будет еще дискуссия», — приводит его слова «Екатеринбург Онлайн».

По словам Высокинского, выдвинуто около 7 тыс. предложений о месте для возведения храма. Среди них площадь 1905 года, площадка, где сейчас стоит гостиница «Дели», а также участок на улице Маршала Жукова в районе «Екатеринбург-Сити». Он напомнил, что сбор предложений горожан закончится к 30 мая, и мэрия до конца следующей недели сформирует перечень площадок.

Несанкционированные протесты против строительства храма на месте сквера шли в Екатеринбурге с 13 мая. Против протестующих был двинут ОМОН, несколько десятков человек получили административные аресты.  Когда на ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин, городская администрация объявила сбор предложений горожан по возможным площадкам возведения храма.

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22 мая ВЦИОМ представил результаты исследования, согласно которому большинство екатеринбуржцев (74%) выступили против строительства собора в сквере. Высокинский, комментируя результаты, призвал не «раздергивать» горожан на другие исследования, а Куйвашев заявил, что опрос дает основания исключить сквер из перечня возможных мест.

Теги: Храм, Екатеринбург, мэрия
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