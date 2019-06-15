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Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Атака на танкеры ,  
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Владелец подвергнувшегося атаке танкера заявил о вылете россиян из Ирана

Все 23 члена экипажа танкера Front Altair — граждане России, Грузии и Филиппин — покинули Иран. Об этом РБК сообщила представитель владельца и оператора судна Frontline Эллисон Ковер.

По ее словам, моряки прибыли в международный аэропорт Дубая днем 15 июня. Ковер положительно оценила состояние членов экипажа и поблагодарила всех, кто способствовал «безопасному возвращению моряков и воссоединению их со своими семьями».

Представитель Frontline сообщил Reuters, что по прибытии в Дубай большинство моряков вылетели на родину. По его словам, остальные члены экипажа отправятся домой в воскресенье, 16 июня.

Общество
Посольство в Иране сообщило о скором возвращении домой россиян с танкера

Ранее ожидалось, что российские моряки прибудут в Дубай к вечеру 14 июня, говорил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

13 июня на борту находившихся в Оманском заливе танкеров Front Altair, который шел под флагом Маршалловых Островов, и Kokuka Courageous под флагом Панамы произошли взрывы, а затем начался пожар. СМИ сообщали, что речь может идти о подрыве судов на минах или торпедной атаке. Экипажи танкеров (44 человека) были эвакуированы, никто не пострадал.

Политика
Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой стоит Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, об этом свидетельствуют разведданные и анализ использованного оружия. Кроме того, американские военные сообщили о фотографиях и видео, из которых следует, что Тегеран имел отношение к подрывам танкеров. Позднее о том, что к нападению причастен иранский Корпус стражей исламской революции, заявил британский МИД. Иран обвинения отрицает.

Теги: Иран, Оманский залив, танкеры, моряки, новости РБК
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