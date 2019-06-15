Владелец подвергнувшегося атаке танкера заявил о вылете россиян из Ирана

Владелец подвергнувшегося атаке танкера заявил о вылете россиян из Ирана

Все 23 члена экипажа танкера Front Altair — граждане России, Грузии и Филиппин — покинули Иран. Об этом РБК сообщила представитель владельца и оператора судна Frontline Эллисон Ковер.

По ее словам, моряки прибыли в международный аэропорт Дубая днем 15 июня. Ковер положительно оценила состояние членов экипажа и поблагодарила всех, кто способствовал «безопасному возвращению моряков и воссоединению их со своими семьями».

Представитель Frontline сообщил Reuters, что по прибытии в Дубай большинство моряков вылетели на родину. По его словам, остальные члены экипажа отправятся домой в воскресенье, 16 июня.

Ранее ожидалось, что российские моряки прибудут в Дубай к вечеру 14 июня, говорил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.