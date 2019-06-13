Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

13 июня два находившихся в Оманском заливе танкера пострадали от взрывов. Их точная причина пока не установлена

Фото: STR / EPA / ТАСС

Что произошло

Два нефтяных танкера Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, и Kokuka Courageous сингапурской BSM пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана. Как сообщили власти Омана, танкер Front Altair подвергся нападению. С чьей именно стороны не уточнялось.

Первый танкер следовал под флагом Маршалловых островов, второй — под флагом Панамы.

После взрывов танкеры загорелись.

Экипажи танкеров (44 человека) были эвакуированы. На одном из них находились 11 россиян. Никто не пострадал. Как заявили в российском МИДе, угрозы здоровью граждан России нет.