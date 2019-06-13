Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,58 +0,02 EUR Бирж. 72,82 -0,32 Brent 61,54 -1,33% USD Нал. 65,28 63,97 EUR Нал. 73,49 71,96 USD ЦБ 64,63 +0,12 EUR ЦБ 73,01 -0,03 EUR/USD 1,1271 -0,0058 BTC/USD Бирж. 8 299,30 +127,10 IMOEX 2 758,36 +0,24% RTSI 1 346,98 +0,27% DJIA 26 114,49 +0,42% Nasdaq 7 839,71 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,53%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,42%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+41,82%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,53%) прогноз QBF к 01.12.19 Купить
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,42%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+41,82%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 14 июня
USD ЦБ: 64,63 (+0,12) Quote, 13 июн, 13:12
Курс евро на 14 июня
EUR ЦБ: 73,01 (-0,03) Quote, 13 июн, 13:12
Причиной пожара в Измайловском Кремле стал упавший в тополиный пух окурок Общество, 00:15 Преемница Меркель выступила за продление санкций против России Политика, 00:04 Трамп объявил об уходе пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс Политика, 00:02 ЕЦБ заявил о минимальной за 20 лет доле доллара в международных резервах Финансы, 00:01 Доля доллара в международных резервах упала до минимума за 20 лет Pro, 00:00 СМИ узнали о невзорвавшейся у танкера в Оманском заливе мине Общество, 13 июн, 23:45 СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова Общество, 13 июн, 23:41 Jay-Z второй год подряд стал самым богатым рэпером в мире Общество, 13 июн, 23:37 Mail.ru Group перекрыла выделенный интернет-канал для клиентов «Билайна» Технологии и медиа, 13 июн, 23:30 Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать Политика, 13 июн, 23:05 В Измайловском Кремле в Москве загорелось здание Общество, 13 июн, 23:01 ИГ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане Общество, 13 июн, 22:44 «Реал» провел презентацию капитана сборной Бельгии Эдена Азара Спорт, 13 июн, 22:14 Медведев назначил нового директора Курчатовского института Общество, 13 июн, 22:11
Политика ,  
0 
Взрывы танкеров в Оманском заливе. Что важно знать
13 июня два находившихся в Оманском заливе танкера пострадали от взрывов. Их точная причина пока не установлена
Фото: STR / EPA / ТАСС

Что произошло

Два нефтяных танкера Front Altair зарегистрированной на Бермудских островах компании Frontline, и Kokuka Courageous сингапурской BSM пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана. Как сообщили власти Омана, танкер Front Altair подвергся нападению. С чьей именно стороны не уточнялось.

Первый танкер следовал под флагом Маршалловых островов, второй — под флагом Панамы.

После взрывов танкеры загорелись.

Экипажи танкеров (44 человека) были эвакуированы. На одном из них находились 11 россиян. Никто не пострадал. Как заявили в российском МИДе, угрозы здоровью граждан России нет.

Данных о загрязнении воды нет.

Реакция

Власти Ирана выразили обеспокоенность случившимся. Иран, в частности, спас с борта одного из танкеров 44 моряка.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за атаку на танкеры ответственен Иран, который своими действиями ведет кампанию по усилению напряженности в ближневосточном регионе. По его словам, правительство США сделало этот вывод, основываясь на данных разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что делать выводы о причинах случившегося преждевременно.

На фоне сообщений о взрывах танкеров нефть марки Brent подорожала на 3,66%, выше $62 за баррель. Июльские фьючерсы WTI подорожали на 4,17%, до $53,28 за баррель.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: танкеры, взрыв
Материалы по теме
Помпео назвал ответственного за атаки на танкер в Оманском заливе
Политика
Экипаж пострадавшего в Оманском заливе танкера взяли на борт эсминца США
Общество
МИД России сообщил о состоянии эвакуированных с горящего танкера моряков
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter