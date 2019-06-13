Помпео назвал ответственного за атаки на танкер в Оманском заливе

Вашингтон возложил на Тегеран ответственность за сегодняшнюю атаку на танкеры в Оманском заливе, которые загорелись, находясь на воде. На борту одного из них находились 11 россиян. Никто из них не пострадал

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Иран ответственен за нападения на танкеры в Оманском заливе и своими действиями ведет кампанию по усилению напряженности в ближневосточном регионе, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом он написал в своем Twitter.

«По оценкам правительства США, Иран несет ответственность за сегодняшние атаки в Оманском заливе. Эти атаки представляют угрозу международному сообществу и безопасности, вопиющим посягательством на свободу судоходства и неприемлемой эскалацией напряженности со стороны Ирана», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

Выступая перед журналистами, Помпео уточнил, что данные о причастности Ирана основываются на разведданных, а также на анализе использованного во время атаки оружия. По словам главы американской дипломатии, никто больше в регионе не способен на подобные атаки.

В четверг, 13 июня, в Оманском заливе загорелись два танкера — зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащее норвежской Frontline, шедшее под флагом Маршалловых островов судно Front Altair. Как указывал Reuters, они подверглись торпедной атаке. В экипаже одного из судов были 11 россиян, их эвакуировали в иранский порт Джаск, они не пострадали.