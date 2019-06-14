Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

О причастности Ирана к инциденту ранее говорили в Вашингтоне. Днем ранее в Оманском заливе загорелись два танкера. На борту одного из них находились 11 россиян, они, как и другие члены экипажей судов, не пострадали

Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

«Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность. <...> Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение», — заключили в Форин-офисе.

Глава ведомства Джереми Хант осудил нападения на судна. «Эти последние атаки основаны на дестабилизирующей модели поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона», — сказал он.

По его словам, этот инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства.

«Важно, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды. Мы призываем Иран срочно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности», — заключил Хант.