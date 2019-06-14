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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Лондон обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
О причастности Ирана к инциденту ранее говорили в Вашингтоне. Днем ранее в Оманском заливе загорелись два танкера. На борту одного из них находились 11 россиян, они, как и другие члены экипажей судов, не пострадали
Фото: Norsk Telegrambyra AS / Reuters

Ответственность за атаки на танкеры в Оманском заливе лежит на иранском Корпусе стражей исламской революции. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

«Никто другой, поддерживаемый государством или нет, не может нести за это ответственность. <...> Мы уверены, что Иран несет ответственность за это нападение», — заключили в Форин-офисе.

Глава ведомства Джереми Хант осудил нападения на судна. «Эти последние атаки основаны на дестабилизирующей модели поведения Ирана и представляют серьезную опасность для региона», — сказал он.

По его словам, этот инцидент нарушил международные нормы гражданского судоходства.

«Важно, чтобы танкеры и экипажи могли безопасно проходить через международные воды. Мы призываем Иран срочно прекратить все формы дестабилизирующей деятельности», — заключил Хант.

Днем ранее, 13 июня, в Оманском заливе произошли взрывы на двух танкерах — зарегистрированном в Панаме Kokuka Courageous и принадлежащем норвежской Frontline, шедшем под флагом Маршалловых островов судне Front Altair. На одном из судов находились11 россиян, их, как и других членов экипажей, эвакуировали в Иран, они не пострадали. После взрывов танкеры загорелись.

Вашингтон обвинил в произошедшем Иран. По словам госсекретаря США Майка Помпео, о причастности Тегерана свидетельствует характер повреждений кораблей. Иран отверг причастность к нападениям.

Автор: Анна Трунина
Теги: Великобритания, Оманский залив, танкеры, Иран, атака
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