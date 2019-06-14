Посольство в Иране сообщило о скором возвращении домой россиян с танкера

Российские моряки танкера Front Altair вылетят из города Бендер-Аббас в Дубай, откуда они отправятся в Россию. Об этом РБК сообщил пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко.

«В Дубае они ориентировочно будут сегодня к вечеру», — уточнил представитель дипведомства. Ганенко уточнил, что россияне связались с посольством через иранскую сторону. «Прямых контактов, чтобы на них выйти, у нас нет», — сказал он.

Взрывы на танкерах Kokuka Courageous под флагом Панамы и Front Altair, который шел под флагом Маршалловых островов, произошли 13 июня в Оманском заливе. По предварительным данным, судна подверглись торпедной атаке.

На втором танкере находились 11 россиян, их эвакуировали в иранский порт Джаск. Всего с двух судов спасли 44 моряка, никто из них не пострадал. Ранее сообщалось, что экипаж в составе 21 человек пострадавшего танкера Kokuka Courageous подняли на борт американского ракетного эсминца USS Bainbridge.