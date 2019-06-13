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Broadcom Limited $370 (+30,63%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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CМИ сообщили о нападении на два танкера в Оманском заливе
Иранский телеканал сообщил о взрывах на танкерах в Оманском заливе. В ВМС США подтвердили, что произошел некий инцидент. На фоне этих сообщений нефть Brent подорожала на 2,8%
Фото: forum.gcaptain.com

По предварительным данным, два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана, сообщает иранский телеканал Al-Alam со ссылкой на источники.

Собеседники канала говорят, что в этой акватории произошли взрывы, после чего танкеры запросили помощи у близлежащих стран. Телеканал не уточнил, что стало причиной взрывов.

В свою очередь, собеседники Reuters сообщили, что экипажи танкеров эвакуированы после инцидента, никто не пострадал. О каком именно инциденте идет речь, источник агентства не уточнил.

Тайваньская компания CPC сообщила, что ее танкер Front Altair пострадал в результате столкновения с неизвестным объектом, передает Reuters. Представители компании BSM сообщили, что экипаж второго танкера, Kokuka Courageous, был эвакуирован после того, как тот пострадал.

Пятый флот ВМС США подтвердил, что два танкера получили повреждения в результате инцидента, который члены экипажа одного судна назвали атакой, пишет Bloomberg. Британская структура UKMTO, занимающаяся безопасностью на море, также сообщила, что в Оманском заливе произошел некий инцидент, не уточнив деталей, сообщает AP.

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Власти Ирана пока не прокомментировали случившееся.

На фоне сообщений о происшествии у берегов Ирана августовские фьючерсы нефти марки Brent в ходе торгов в четверг выросли на 2,8%, до $61,65 за баррель, июльские фьючерсы WTI — на 2,5%, до $52,42 за баррель.

В мае несколько танкеров загорелось в ОАЭ. Власти страны заявили, что произошла диверсия, но не уточнили, кто стоит за ней. Госсекретарь США Майкл Помпео позже обвинил в атаке Иран и объяснил ее желанием Тегерана повысить на рынке цены на нефть.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Оманский залив, танкеры
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