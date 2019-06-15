СК опубликовал видео задержания троих участников драки в Чемодановке

Следственный комитет опубликовал видео задержания троих участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Ролик опубликован на канале СКР в YouTube.

На видеозаписи сотрудники полиции ведут задержанных в отделение. В ролике также показаны топор, биты и мобильные телефоны, принадлежащие участникам драки.

Видео: СКР / YouTube

Конфликт между жителями Чемодановки произошел 13 июня. Некоторые из них написали в соцсетях, что драка началась у пруда, где цыгане стали приставать к сельчанам. В результате четыре человека пострадали и один погиб. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».