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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
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СК опубликовал видео задержания троих участников драки в Чемодановке

Следственный комитет опубликовал видео задержания троих участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Ролик опубликован на канале СКР в YouTube.

На видеозаписи сотрудники полиции ведут задержанных в отделение. В ролике также показаны топор, биты и мобильные телефоны, принадлежащие участникам драки.

Видео: СКР / YouTube

Конфликт между жителями Чемодановки произошел 13 июня. Некоторые из них написали в соцсетях, что драка началась у пруда, где цыгане стали приставать к сельчанам. В результате четыре человека пострадали и один погиб. На следующий день жители вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».

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В СКР сообщали, что после драки в отделения полиции были доставлены 174 человека. Было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии переквалифицировали по более тяжким статьям об убийстве и покушении на убийство, совершенные группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений. Глава ведомства Александр Бастрыкин передал расследование дела в Главное следственное управление СКР.

Теги: Пензенская область, массовая драка
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