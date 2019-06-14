Зеленский предложил выбрать главу Львовской области в Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский попросил жителей Львовской области выразить в Facebook мнение о кандидатах на должность главы областной государственной администрации (ОГА). Об этом он написал на своем странице в соцсети.

«День добрый, Львовщины! Обращаюсь к вам за помощью. Сейчас есть три претендента на должность главы Львовской ОГА. Хочу узнать ваше мнение об этих господах», — сказал он.

Зеленский рассказал, что кандидатами стали директор ДТЭК Бурштынская ТЭС Денис Шмыгаль, директор компании «Эко-Оптима» Максим Козицкий и адвокат Маркиян Мальский.

Президент спросил у пользователей соцсети, что они знают об их репутации, управленческих и моральных качествах, а также поинтересовался, какой из них им больше нравится.