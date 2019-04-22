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На Украине подал в отставку второй за сутки губернатор
По данным СМИ, покинуть пост решил губернатор Николаевской области Украины Алексей Савченко, возглавлявший ее с 2016 года. До этого уволиться решил и глава Львовской областной администрации
Фото: Алексей Савченко / Facebook

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в окружении действующего президента Украины Петра Порошенко. Об отставке Савченко сообщили также «Украинские новости» со ссылкой на представителя областной администрации.

По данным последнего, глава региона намерен до конца дня, 22 апреля, лично подать заявление в администрацию украинского президента. Савченко возглавляет Николаевскую область с октября 2016 года.

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Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Ранее об уходе в отставку заявил глава Львовской областной администрации Олег Синютка, который занимал этот пост с декабря 2014 года. О своем решении он объявил в ходе совещания и поблагодарил коллег за работу.

Накануне, 21 апреля, на Украине завершился второй тур голосования на президентских выборах. Лидером является актер Владимир Зеленский. По итогам обработки 99,81% протоколов он заручился поддержкой 73,22% избирателей, а Порошенко набрал 24,46% голосов.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, отставка
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