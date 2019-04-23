Четвертый украинский губернатор после выборов пообещал подать в отставку

Четвертый украинский губернатор после выборов пообещал подать в отставку

Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что покинет свой пост после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского, в поддержку которого в ходе второго тура выборов главы государства проголосовало более 73% украинцев.

«Сегодня я заявляю, что, как только состоится инаугурация новоизбранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке», — заявил Барна в видеообращении, опубликованном на его странице в сети Facebook.

Высоко отозвавшись о политике, проводимой проигравшим выборы действующим президентом Петром Порошенко, Барна заявил, что и после отставки продолжит делать все, чтобы не допустить реванша тех, кто «уничтожал Украину в течение многих лет и пытался загнать ее в российское ярмо».

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Украины, во втором туре президентских выборов в поддержку Зеленского проголосовали 50,43% пришедших на участки избирателей Тернопольской области, за Порошенко — 46,64%.

​Барна стал четвертым украинским губернатором, заявившим об отставке после победы Зеленского. До него об отставке заявили губернаторы Николаевской, Закарпатской и Львовской областей — Алексей Савченко, Геннадий Москаль и Олег Синютка.