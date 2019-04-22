Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об уходе в отставку, сообщает «Укринформ».

Об этом глава региона рассказал в ходе совещания. Синютка поблагодарил жителей Львовской области, которые, по его словам, проявили себя как патриоты и «люди государственного мышления». «Результат на Львовщине — это результат системной, четырехлетней, профессиональной работы многих людей, в том числе тех, которые собрались в этом зале», — сказал он. Синютка занимал свой пост с декабря 2014 года.

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура. В остальных областях большинство избирателей поддержали Владимира Зеленского.