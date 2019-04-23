Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку

Третий губернатор на Украине после выборов решил уйти в отставку

Председатель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль подал в отставку, сообщается на его сайте.

«Прошу прекратить мое пребывание в отпуске и освободить меня от должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — говорится в сообщении Москаля.

Москаль был назначен главой Закарпатской областной госадминистрации в июле 2015 года.

За первые сутки после президентских выборов, завершившихся победой Владимира Зеленского, в отставку ушли два украинских губеранатора. Первым об уходе заявил глава Львовской областной госадминистрации Олег Синютка. Львовская область — это единственный регион, где Петр Порошенко получил больше голосов, чем его противник.