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Microsoft $145 (+9,69%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
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Зеленский уволил 15 глав регионов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 руководителей областных государственных администраций. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

Среди прочих уволены руководители Киевской, Херсонской, Одесской, Львовской и Хмельницкой администраций. Пресс-служба президента также опубликовала указы о назначении 13 человек временно исполняющими обязанности губернаторов.

При этом 10 июня пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель отмечала, что Зеленский настаивает на отставке всех областных губернаторов. С таким же требованием к президенту обращался премьер-министр Владимир Гройсман.

Также ранее Зеленский подал в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко — президент просил отправить его в отставку еще во время инаугурации. Кроме того, глава государства попросил Раду уволить главу МИДа Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко.

Теги: Владимир Зеленский, Губернатор, увольнение
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