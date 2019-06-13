Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

В его поддержку выступили многие журналисты и общественные деятели. 7 июня в Москве начались одиночные пикеты. 11 июня МВД прекратило дело против Голунова, так как по результатом экспертиз не нашли доказательств совершения преступления.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку журналиста. При этом «Медуза» и мэрия Москвы просили не выходить на митинг.

По данным полиции, были задержаны более 200 человек. В столичном главке МВД затем рассказали, что на четверых были составлены административные дела. Проект «ОВД-Инфо» сообщал о более чем 500 задержанных.