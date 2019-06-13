Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
В пресс-службе рассказали, что Стеблина признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КРФоАП). Таким образом назначенный Стеблину штраф стал первым решением по задержанным накануне участникам акции.
Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. В полиции заявляли, что у него при себе и в квартире обнаружили наркотики. Суд отправил журналиста под домашний арест. Спецкор «Медузы» утверждал, что наркотики ему подбросили, а также связывал заведенное на него дело со своей профессиональной деятельностью.