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AMD $40 (+23,84%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Власти согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку журналиста Ивана Голунова на воскресенье, 16 июня. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

С инициативой о проведении марша в поддержку журналиста ранее выступили председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев (главный редактор «Московского комсомольца»), председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. «Я только что подписал уведомление в Правительство Москвы о проведении митинга в защиту журналиста Ивана Голунова. Митинг состоится 16 июня, с 13 до 15 часов, на Проспекте Сахарова», — писал Гусев в своем Facebook.

Протестный марш в поддержку Ивана Голунова также планировали его коллеги, в том числе муниципальный депутат московского округа «Хамовники» и журналист Илья Азар. Марш должен был пройти 12 июня, однако акцию московские власти не согласовали. В своем Facebook генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко сообщила, что после прекращения уголовного дела против Голунова организаторы марша решили перенести акцию в его поддержку на другую дату. «Свобода Ивана — отличный повод для праздника. Мы хотим, чтобы на этом празднике мы все были вместе. Переговоры с мэрией по поводу завтрашней акции зашли в тупик. Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы. Мы убеждены, что нам не смогут отказать», — написала она.

11 июня МВД прекратило уголовное дело в отношении Ивана Голунова, который обвинялся в попытке сбыта наркотиков. Это решение, как заявлял глава МВД Владимир Колокольцев, было принято в связи с недоказанностью его участия в преступлении. Одновременно с этим министр решил уволить ряд высокопоставленных московских полицесйких — главу УВД по Западному административному округу Москвы, генерал-майора Андрея Пучкова и генерал-майора Юрия Девяткина — начальника управления по контролю за оборотом наркотиков.

Общество
МВД решило прекратить уголовное преследование Голунова

Теги: Иван Голунов, акции протеста
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