Полиция заявила об освобождении большинства задержанных на акции в Москве

Полиция заявила об освобождении большинства задержанных на акции в Москве

Все задержанные в ходе несанкционированной акции в Москве, кроме четверых человек, отпущены, сообщили в столичном главке МВД. Ранее в полиции сообщали, всего в ходе акции были задержаны более 200 человек

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Большинство задержанных в Москве в ходе не согласованной со столичной мэрией акции отпущены, в отделах полиции остаются четыре человека. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«Завершено разбирательство с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. В настоящее время в отношении всех задержанных за нарушение общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — сообщили в полиции, добавив, что четверо человек в соответствии со ст. 27.5 КоАП РФ подвергнуты административному задержанию и остаются в отделах полиции.

«Все остальные доставленные отпущены», — уточнили в пресс-службе. По официальным данным полиции на 14:20 12 июня, в акции приняли участие около 1,2 тыс. человек, задержаны были более 200.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», число задержанных превысило 500 человек.