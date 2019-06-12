Кремль в пятый раз ответил на возможность встречи Путина и Трампа в Осаке

Кремль в пятый раз ответил на возможность встречи Путина и Трампа в Осаке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал возможную встречу главы государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, передает ТАСС.

«Кремль такими подтверждениями не располагает. В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи», — заявил Песков.

Впервые пресс-секретарь прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Японии 9 мая. Тогда он сказал, что встреча не планируется и разговор об этом не ведется. Спустя несколько дней Трамп лично объявил о планах встретиться с Путиным в Осаке. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», — отметил он.

Комментируя заявление Трампа, Песков сказал, что никаких официальных запросов по этой теме от Вашингтона не поступало.