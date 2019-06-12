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Кремль в пятый раз ответил на возможность встречи Путина и Трампа в Осаке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз прокомментировал возможную встречу главы государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке, передает ТАСС.

«Кремль такими подтверждениями не располагает. В этом плане ничего не изменилось: американская сторона никак не инициировала проведение отдельной встречи», — заявил Песков.

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Москва допустила отказ от полноценной встречи Путина и Трампа в Осаке

Впервые пресс-секретарь прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа в Японии 9 мая. Тогда он сказал, что встреча не планируется и разговор об этом не ведется. Спустя несколько дней Трамп лично объявил о планах встретиться с Путиным в Осаке. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», — отметил он.

Комментируя заявление Трампа, Песков сказал, что никаких официальных запросов по этой теме от Вашингтона не поступало.

Позднее пресс-секретарь еще дважды высказывался на эту тему. Так, 19 мая Песков заявил, что Кремль остается заинтересован во встрече лидеров России и США, однако пока ждет инициативы Вашингтона. «Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах. Или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня, полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов», — пояснил он.

Политика
Путин обсудил с Помпео возможную встречу с Трампом на G20 в Осаке

В последний раз Песков давал комментарий по этой теме в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 7 июня он говорил, что шанс на встречу глав государств на саммите G20 сохраняется.

В середине мая сам Путин заявил, что ближайшая встреча с Трампом, по-видимому, представится в Осаке. «Но ближайшая возможность, я так понимаю, у нас будет встретиться с президентом Трампом в ходе «двадцатки» в Японии», — сказал президент.

Саммит G20 пройдет 27–28 июня в японской Осаке. Предыдущая встреча Путина и Трампа планировалась на саммите G20 в Аргентине в декабре прошлого года, однако американский лидер отменил свое участие буквально за сутки до согласованной даты.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, саммит G20
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