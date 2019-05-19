Кремль заявил о сложностях в подготовке встречи Путина и Трампа

Россия ждет инициативы США в вопросе организации встречи двух президентов, заявили в Кремле. Москва рассчитывает на то, что личные переговоры Путина и Трампа все же состоятся

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Кремль остается заинтересован во встрече лидеров России и США, однако пока ждет инициативы Вашингтона. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в программе «Москва. Путин. Кремль» в эфире телеканала «Россия 1», передает «РИА Новости».

Песков подчеркнул, что полноформатная встреча президентов более предпочтительна, чем какой-либо краткий разговор в рамках другого мероприятия. «Мы надеемся, что такая встреча будет, однако здесь может быть много вопросов, потому что это может быть встреча на ногах, совсем краткая, это может быть встреча где-то в кулуарах. Или это может быть заранее согласованная, с подготовленной повесткой дня, полноформатная встреча, что, наверное, было бы больше необходимо, исходя из общих интересов», — объяснил он.

При этом он отметил, что пока никаких предложений по встрече от Вашингтона Москва не получала.

Песков добавил, что прогнозировать развитие отношений двух стран сложно, и значимой причиной этому служит начало избирательной кампании в США, где в 2020 году состоятся новые президентские выборы. Однако, отметил он, «кое-что» в отношениях двух стран прояснится на саммите G20 в японской Осаке, который пройдет в 28–29 июня.

13 мая Дональд Трамп сообщил, что намерен встретиться на саммите G20 с российским лидером. Позднее помощник президента Юрий Ушаков подтвердил, что во время встречи Путина с госсекретарем Майком Помпео тема возможной встречи в Японии затрагивалась.