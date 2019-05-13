Трамп объявил о планах встретиться с Путиным

Встреча, по словам президента США, планируется во время саммита G20. Он в этом году пройдет в Японии 28–29 июня. В Кремле заявили, что запросов со стороны США не было

Дональд Трамп (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.

14-й саммит «двадцатки» пройдет 28–29 июня в японском городе Осака.

Как уточняет Bloomberg, о планах встречи Трамп сообщил журналистам во время переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном. «Разумно иметь хорошие отношения с Россией», — добавил президент.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал после заявлений Трампа, что подготовка такой встречи не ведется. «Нет. Запросов никаких не было», — заявил он РБК.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков также говорил, что из Вашингтона запрос об организации встречи не поступал. Источник РБК, близкий к МИДу, до этого заявил, что такое предложение со стороны США было.