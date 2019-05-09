Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке

Отвечая на вопрос журналистов касательно возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подготовка к ней не начиналась.
«Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече», — цитирует Пескова агентство ТАСС.
При этом пресс-секретарь президента допустил встречу Путина с государственным секретарем Майком Помпео, который должен приехать в Сочи 13–14 мая. Песков подчеркнул, что глава американского внешнеполитического ведомства точно проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако не исключена и встреча с Путиным.
Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео договорились встретиться в Сочи во время переговоров в Финляндии 6 мая. Для американского госсекретаря это будет первая поездка в Россию.