Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке

Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке

В Москве не занимаются подготовкой к встрече президентов России и США во время саммита G20, который должен пройти в конце июня на острове в районе японского города Осака

Фото: Mandel Ngan / AP

Отвечая на вопрос журналистов касательно возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подготовка к ней не начиналась.

«Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента допустил встречу Путина с государственным секретарем Майком Помпео, который должен приехать в Сочи 13–14 мая. Песков подчеркнул, что глава американского внешнеполитического ведомства точно проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако не исключена и встреча с Путиным.

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео договорились встретиться в Сочи во время переговоров в Финляндии 6 мая. Для американского госсекретаря это будет первая поездка в Россию.