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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Песков заявил об отсутствии разговоров о встрече Путина с Трампом в Осаке
В Москве не занимаются подготовкой к встрече президентов России и США во время саммита G20, который должен пройти в конце июня на острове в районе японского города Осака
Фото: Mandel Ngan / AP

Отвечая на вопрос журналистов касательно возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что подготовка к ней не начиналась.

«Пока не планируется встреча, не идет разговора о встрече», — цитирует Пескова агентство ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента допустил встречу Путина с государственным секретарем Майком Помпео, который должен приехать в Сочи 13–14 мая. Песков подчеркнул, что глава американского внешнеполитического ведомства точно проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, однако не исключена и встреча с Путиным.

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Помпео заявил о попытке добиться прогресса во время встречи с Лавровым

Ранее сообщалось, что Лавров и Помпео договорились встретиться в Сочи во время переговоров в Финляндии 6 мая. Для американского госсекретаря это будет первая поездка в Россию.

За последний год Помпео лишь дважды общался с российским министром иностранных дел. Впервые они встретились в июне прошлого года в Хельсинки, где Путин проводил переговоры с Трампом. Второй раз — на прошлой неделе в городе Рованиеми, где проходило министерское заседание Арктического совета.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сергей Лавров, Майк Помпео
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