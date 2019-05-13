Кремль заявил об отсутствии запроса от США о встрече Путина и Трампа

Кремль заявил об отсутствии запроса от США о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запроса о проведении встречи Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом от Вашингтона не поступало, передает корреспондент РБК.

«Нет. Никаких запросов не было», — сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.

Вечером 13 мая помощник российского лидера Юрий Ушаков также заявлял, что запросов от США о проведении встречи между Путиным и Трампом на саммите G20, который запланирован в конце июня в японской Осаке, не поступало.

Позднее Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он встретится с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите «Двадцатки» в Японии.

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