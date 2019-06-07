Песков заявил о шансе на встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Песков заявил о шансе на встречу Путина и Трампа на саммите G20 в Осаке

Возможность встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке сохраняется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Шанс, конечно, есть. Шанс есть на что угодно», — сказал Песков.

В конце мая пресс-секретарь отмечал, что Кремль заинтересован во встрече лидеров двух стран, однако ждет инициативы о проведении переговоров со стороны Вашингтона.

До этого Трамп сообщил, что намерен встретиться на саммите с Путиным. Помощник президента Юрий Ушаков уточнял, что во время переговоров Путина с госсекретарем Майком Помпео в мае в Сочи тема возможной встречи президентов в Японии также затрагивалась. Предыдущий личный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина состоялся в Аргентине в ноябре 2018 года.