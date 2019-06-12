Москва допустила отказ от полноценной встречи Путина и Трампа в Осаке

В МИДе считают, что американская сторона пока сама не определилась с предпочтительным форматом и датой встречи. Москва ждет от американской стороны соответствующих сигналов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вашингтон пока не направил четких сигналов Москве о возможности и формате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке. Если их не будет, переговоры лидеров могут состояться «на ногах», сообщил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона пока «не конкретизирует модальности» такого контакта. «В принципе, впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее», — пояснил он.

Рябков добавил, что Москва ориентируется на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Он также не исключил, что контакт может состояться только «на ногах», однако конкретики по этому вопросу «нет вообще».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, но пока не конкретизирована. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также говорил, что возможность встречи на саммите G20 сохраняется.