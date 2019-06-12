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Москва допустила отказ от полноценной встречи Путина и Трампа в Осаке
В МИДе считают, что американская сторона пока сама не определилась с предпочтительным форматом и датой встречи. Москва ждет от американской стороны соответствующих сигналов
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Вашингтон пока не направил четких сигналов Москве о возможности и формате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в Осаке. Если их не будет, переговоры лидеров могут состояться «на ногах», сообщил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

По его словам, российская сторона пока «не конкретизирует модальности» такого контакта. «В принципе, впечатление такое, что американская сторона сама пока для себя не определилась с предпочтительным форматом, нужно ли это делать с участием членов делегаций, в какой день и так далее», — пояснил он.

Рябков добавил, что Москва ориентируется на то, что именно от американской стороны должны последовать соответствующие импульсы. Он также не исключил, что контакт может состояться только «на ногах», однако конкретики по этому вопросу «нет вообще».

Политика
Вашингтон запросил встречу Трампа с Путиным

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что идея встречи Путина и Трампа в Осаке висит в воздухе, но пока не конкретизирована. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также говорил, что возможность встречи на саммите G20 сохраняется.

В середине мая Дональд Трамп заявлял о намерении встретиться в Японии с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Источники РБК и «Коммерсанта» сообщали, что Вашингтон предложил российской стороне организовать встречу Путина с Трампом.

Последняя полноценная встреча двух лидеров прошла в июле 2018 года в Хельсинки. Их переговоры также планировалось провести на саммите G20 в Аргентине в конце ноября прошлого года, однако Трамп отменил беседу из-за задержания украинских моряков. Позднее Путин заявил, что ему удалось пообщаться с американским коллегой и обсудить инцидент в Черном море.

Саммит G20 пройдет в Осаке с 28 по 29 июня.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры
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