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AMD $40 (+18,52%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 09.06.20 Купить
Норникель ₽15 148,95 (+9,36%) прогноз Атон к 28.05.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,5%) прогноз Commerzbank к 31.12.19 Купить
United Technologies $149 (+14,39%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Преследование Ивана Голунова ,  
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Путину доложили об акциях солидарности с журналистом Голуновым

Президент России Владимир Путин знает о массовых акциях солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого поместили под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, видел ли Путин баннеры в поддержку Голунову, которые многие издания разместили у себя в печатных версиях и на сайтах. А также уточнили, ознакомился ли президент с материалами дела Голунова.

«Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, он сам просматривает газеты. Он в курсе дела и в курсе происходящего», — ответил Песков.

Общество
Заявление редакций «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК о деле Голунова

Материал дополняется

Теги: Иван Голунов, Владимир Путин
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