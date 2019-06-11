Путину доложили об акциях солидарности с журналистом Голуновым

Президент России Владимир Путин знает о массовых акциях солидарности с корреспондентом «Медузы» Иваном Голуновым, которого поместили под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, видел ли Путин баннеры в поддержку Голунову, которые многие издания разместили у себя в печатных версиях и на сайтах. А также уточнили, ознакомился ли президент с материалами дела Голунова.

«Президенту докладывалось об этих акциях солидарности, он сам просматривает газеты. Он в курсе дела и в курсе происходящего», — ответил Песков.

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