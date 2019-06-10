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United Technologies $149 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 07.06.20 Купить
Schlumberger $50 (+39,35%) прогноз Stifel к 07.06.20 Купить
Евро/Доллар $1,16 (+2,53%) прогноз Societe Generale к 31.12.19 Купить
Walmart $115 (+9,06%) прогноз Guggenheim Partners к 19.02.20 Купить
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РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

Три деловых издания — РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» — выступили с совместным заявлением в связи с обвинением Голунова в попытке сбыта наркотиков. Первые полосы печатных версий изданий вышли в единой стилистике. РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.

Скачать: первая полоса газеты РБК от 10.06.19.pdf

«Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации. Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования», — указано в совместном заявлении изданий.

Корреспондента интернет-издания «Медуза» задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сам Голунов вину отрицает и утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили из-за его профессиональной деятельности. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста на два месяца под домашний арест.
 

Теги: Иван Голунов, РБК, журналист
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