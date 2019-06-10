РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову

Три деловых издания — РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» — выступили с совместным заявлением в связи с обвинением Голунова в попытке сбыта наркотиков. Первые полосы печатных версий изданий вышли в единой стилистике. РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.

«Мы требуем детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству и настаиваем на предоставлении данных этой проверки средствам массовой информации. Мы ожидаем от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения закона и требуем максимальной прозрачности при проведении расследования», — указано в совместном заявлении изданий.

Корреспондента интернет-издания «Медуза» задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Сам Голунов вину отрицает и утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили из-за его профессиональной деятельности. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил журналиста на два месяца под домашний арест.

