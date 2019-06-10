Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в поддержку Ивана Голунова

Лидер группы «Ленинград» выступил в поддержку задержанного по обвинению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, опубликовав на своей странице в Instagram стихотворение.
«Если пишешь что-то неуклонно,
Про лазутчиков в общественный карман,
То, ты либо пятая колонна,
Либо, что скорее, наркоман.
Третьего здесь не дано, наверно
Кто в своем уме попрет на боссов?
Но повисло что-то, стало скверно.
Люди против храмов и отбросов,
Против ментовского беспредела
Встали и подали голоса!
А госпропаганда все *** (врала. — РБК), -
«Светлая настала полоса!».
Журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова обвинили в торговле наркотиками. Ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), по которой его обвиняют, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, при обыске журналиста и во время обыска в квартире было найдено 4 г мефедрона и 5 г кокаина.
8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.