Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в поддержку Ивана Голунова

Лидер группы «Ленинград» выступил в поддержку задержанного по обвинению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, опубликовав на своей странице в Instagram стихотворение.

«Если пишешь что-то неуклонно,

Про лазутчиков в общественный карман,

То, ты либо пятая колонна,

Либо, что скорее, наркоман.

Третьего здесь не дано, наверно

Кто в своем уме попрет на боссов?

Но повисло что-то, стало скверно.

Люди против храмов и отбросов,

Против ментовского беспредела

Встали и подали голоса!

А госпропаганда все *** (врала. — РБК), -

«Светлая настала полоса!».

Журналиста-расследователя издания «Медуза» Ивана Голунова обвинили в торговле наркотиками. Ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере), по которой его обвиняют, предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, при обыске журналиста и во время обыска в квартире было найдено 4 г мефедрона и 5 г кокаина.

8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест.