Хинштейн рассказал о затребовании дела Голунова прокуратурой

9 июня Хинштейн на своей странице в Twitter сообщил о разговоре с руководством прокуратуры Москвы — он попросил «в целях объективности» изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ Следственного комитета: «чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал». Хинштейн сообщил, что в прокуратуре поддержали эту инициативу. «Не позднее понедельника это, надеюсь, произойдет», — написал он.

6 июня Голунова задержали на Цветном бульваре в Москве. Как утверждает полиция, у него были найдены наркотики. По словам Голунова, наркотики ему подкинули, а его преследование связано с его профессиональной деятельностью.

В субботу, 8 июня, Голунову предъявили обвинение по ч. 4 ст. 228.1 УК, статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Следствие требовало отправить его под стражу на два месяца, однако суд назначил журналисту домашний арест до 7 августа. На заседании журналист сообщил, что получал угрозы из-за его расследования о похоронном бизнесе.