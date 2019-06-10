Хинштейн рассказал о затребовании дела Голунова прокуратурой

Столичная прокуратура запросила московское управление МВД предоставить ей уголовное дело в отношении спецкора «Медузы» Ивана Голунова, сообщил РБК зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
«Запрос руководству Главному следственному управлению ГУ МВД по Москве от прокуратуры на предоставление этого уголовного дела уже поступил. По состоянию на час назад дело в прокуратуру еще не передано», — отметил он. В запросе прокуратуры причина истребования дела не указывается, отметил он.
РБК направил запрос в прокуратуру столицы.
Изначально дело в отношении журналиста возбудило УВД по Западному административному округу столицы. Накануне начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов сообщил о передаче дела Голунова из управления ГУ МВД по ЗАО Москвы в Главное следственное управление МВД по Москве «в целях объективного и всестороннего расследования». Ранее расследование взял под личный контроль начальник столичного управления полиции Олег Баранов.