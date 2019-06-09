Сторонники Демпартии в Молдавии обвинили Додона в госизмене

Сторонники Демократической партии Молдавии на митинге в Кишиневе приняли резолюцию с требованием отставки Игоря Додона, которого Конституционный суд уже лишил полномочий президента страны. Об этом сообщает Radio Chisinau.

После этого колонна митингующих направилась к зданию администрации главы республики, чтобы передать резолюцию.

«Игорь Додон больше не является законным президентом. Мы призываем к его немедленной отставке из-за государственной измены, незаконного партийного гнева и узурпации власти в государстве», — говорится в тексте документа.

Сторонники Демпартии также настаивают на проведении досрочных президентских выборов в день досрочных парламентских выборов, которые назначены на 6 сентября.

7 июня Конституционный суд Молдавии обязал Додона распустить парламент из-за того, что он не смог в трехмесячный срок сформировать правительство. Однако президент отказался выполнить это решение.

На следующий день парламент утвердил новый состав правительства во главе с лидером Партии действия и солидарности Майей Санду, однако Конституционный суд признал ее назначение незаконным. В тот же день лидер Партии социалистов Молдавии Зинаида Гречаная была избрана председателем парламента, однако КС страны признал это решение неконституционным. В ответ парламент заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

9 июня Конституционный суд назначил врио главы республики Павла Филипа, исполнявшего обязанности премьера. Своим первым указом он распустил парламент. Также суд лишил полномочий президента Игоря Додона, сославшись на невыполнение своих конституционных обязательств.