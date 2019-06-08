Суд в Молдавии признал неконституционным избрание спикера парламента

Конституционный суд Молдавии признал незаконным избрание спикером парламента Зинаиды Гречаной. Об этом сообщается на сайте суда.

Как отмечает «РИА Новости», Гречаная была единственным кандидатом на пост спикера парламента. «Sputnik.Молдова» сообщает, что за Гречаную проголосовали 58 законодателей, действительных голосов из них — 56, а в выборах спикера участвовал 61 человек — члены ПСРМ и Acum. Демократы в голосовании не участвовали.

Всего в парламент входит 101 депутат. Новый состав выбран 24 февраля 2019 года, большинство в нем представляют три крупных формирования: ПСРМ (35 мандатов), контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (30 мандатов) и блок Acum (26 мандатов).

Контролирующая правительство Демократическая партия Молдовы (ДПМ) не признает решения правительства, говорит об узурпации власти и требует отставки президента Игоря Додона.

Додон назвал 8 июня ситуацию в стране сложной, запутанной и близкой к взрыву. Он призвал жителей страны участвовать в акциях протеста и не превращать себя в «пушечное мясо».